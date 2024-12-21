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Spor

Resmen geri dönüyor! Takımın yeni stoperi Ozan Kabak

Transfer döneminin kapanmasına rağmen kulüpler yeni sezon için çalışmalarına devam ediyor. Galatasaray'da sergilediği performans sonrası Avrupa'ya transfer olan ve önemli kulüplerin formasını giyen Ozan Kabak için sıcak gelişmeler yaşanıyor. 2 sezondur Almanya ekiplerinden Hoffenheim'da forma giyen 24 yaşındaki milli futbolcu, Süper Lig'e geri dönüyor. İşte Ozan Kabak haberinin detayları...

21 Aralık 2024 Cumartesi 10:57 - Güncelleme:
Resmen geri dönüyor! Takımın yeni stoperi Ozan Kabak
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Galatasaray'da sergilediği performans sonrası Avrupa'ya transfer olan ve Liverpool, Schalke 04 gibi önemli takımların formasını giyen Ozan Kabak için sürpriz bir gelişme yaşanıyor. Yaşadığı sakatlık sonrası bir süredir formasından uzak kalan başarılı savunma oyuncusu tekrardan Türkiye'de forma giyebilir.

AVRUPA'DAN OZAN KABAK'A YAKIN İLGİ

Avrupa kulüpleri, sergilediği performansla bir dönem Liverpool forması da giyen Ozan Kabak'ın durumunu yakından takip ediyor. Almanya'dan, İspanya'dan ve Fransa'da bazı takımlar 24 yaşındaki futbolcu ile ilgileniyor.

OZAN KABAK, SÜPER LİG'E GERİ DÖNÜYOR

Alman basınının duyurduğu habere göre Hoffenheim'da forma giyen Ozan Kabak için sürpriz bir iddia gündeme geldi. Yaşadığı sakatlık nedeniyle bu sezon forma şansı bulamayan ve yakın zamanda sahalara dönecek olan 24 yaşında ki savunmacı yakın zamanda tekrardan Türkiye'ye dönebilir. Haberde transfer çalışmalarını yürüten bazı Süper Lig kulüplerinin, milli futbolcuyu kadrolarına katmak istediği iddia edildi.

SEZON PERFORMANSI

A Milli Takım'ın Polonya ile oynadığı maçta sakatlanan Ozan Kabak, bu sezon forma şansı bulamadı. 24 yaşındaki futbolcu, Alman ekibi ile geçtiğimiz sezon 30 maça çıktı ve 4 gol atıp 1 de gol pası verdi.

KARİYERİ

Galatasaray altyapısında yetişen ve daha sonrasında sergilediği performans ile Avrupa'ya transfer olan Ozan Kabak, önemli kulüplerin formasını sırtına geçirdi. 24 yaşındaki genç stoper, Stuttgart, Schalke 04, Liverpool, Norwich City ve son olarak Hoffenheim formaları giydi. A Milli Takım forması da giyen Ozan Kabak'ın güncel piyasa değeri 7.50 milyon euro olarak gösteriliyor.

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