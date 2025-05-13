Galatasaray'ın altyapısından yetişip daha sonra Avrupa'ya transfer olan Ozan Kabak için yeniden Türkiye'ye dönme vakti geldi. Milli futbolcu yakın zamanda Süper Lig'de yeniden boy gösterecek. Almanya ekiplerinden Hoffenheim'da top koşturan 25 yaşındaki futbolcu için sıcak gelişmeler yaşanıyor.

TAKIMDAN AYRILACAK

2018 yılında Galatasaray A Takımı'na yükselen ve genç yaşına rağmen kısa sürede adından söz ettirmeye başlayan Ozan Kabak, daha sonrasında Stuttgart formasıyla Avrupa macerasına atılmıştı. Buranın ardından sırasıyla Schalke, Liverpool ve Norwich gibi takımlarda top koşturan milli futbolcu, son olarak 2022 yazında Hoffenheim'a transfer oldu. Yaşadığı talihsiz sakatlığın ardından sezonu kapatan milli futbolcu, takıma veda etmeye hazırlanıyor. Almanya'dan gelen bilgilere göre; Hoffenheim cephesi, Ozan Kabak ile yollarını ayıracak.

25 yaşındaki stoperin yeni durağı ise Türkiye oluyor.

GALATASARAY TRANSFERİ BİTİRMEK İSTİYOR

Milli futbolcu için yaşanan bu gelişmelerin ardından eski takımı Galatasaray harekete geçti. Sarı-kırmızılı ekip hem savunma hattı güçlendirmek için hem de Şampiyonlar Ligi'nde altyapıdan yetişmiş oyuncu olarak listeye yazmak için Ozan Kabak transferini bitirmek istiyor. Savunma oyuncusu da transferi sıcak bakıyor.

Hoffenheim cephesi ise oyuncusunun, yaklaşık 7 milyon euro dolaylarında bir rakama ayrılmasına izin verecek. Ozan'ın geleceği yakın zamanda netlik kazanacak.