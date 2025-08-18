İSTANBUL 29°C / 20°C
Spor

Resmen geri dönüyor! Yuvana hoş geldin Sergen Yalçın

Beşiktaş'ta tartışma konusu olan Ole Gunnar Solskjaer ile yollar ayrılabilir. Norveçli hocanın yerine gündeme gelen ilk teknik direktör adayı ise Sergen Yalçın oldu. Tecrübeli hoca da dönmeye sıcak bakıyor. İşte Sergen Yalçın haberinin detayları...

18 Ağustos 2025 Pazartesi 21:27
Resmen geri dönüyor! Yuvana hoş geldin Sergen Yalçın
Uzun süredir sahalardan uzak kalan Sergen Yalçın için sürpriz gelişmeler yaşanabilir. Beşiktaş ile şampiyon olan tecrübeli hoca ertesi sezon başarısız sonuçlardan sonra görevini bırakmıştı. Sergen Yalçın daha sonra Antalyaspor'u çalıştırmıştı. Onun ardından ise yorumculuk yapan 53 yaşındaki teknik direktör yeniden sahalara dönmeye hazırlanıyor.

SERGEN YALÇIN BEŞİKTAŞ'I BEKLİYOR

Beşiktaş'ta Ole Gunnar Solskjaer'in geleceği tartışma konusu oldu. Norveçli hocanın aldığı kötü sonuçları sonrası görevine son verilmesi bekleniyor. Lige galibiyetle başlanmasına rağmen Solskjaer için tehlike çanları hala çalıyor. Bunun ardından ise Sergen Yalçın ismi gündeme geldi. Serdal Adalı tecrübeli hoca ile ilk görüşmeyi gerçekleştirdi. Sergen Yalçın da geri dönmeye sıcak bakıyor.

KARİYERİ

İlk teknik direktörlük tecrübesini Gaziantepspor'da yaşayan Sergen Yalçın, daha sonrasında ise sırayla Sivasspor, Kayserispor, Eskişehirspor, Konyaspor, Alanyaspor, Yeni Malatyaspor, Beşiktaş ve Antalyaspor'u çalıştırdı.

