Uzun süredir sahalardan uzak kalan Sergen Yalçın için sürpriz gelişmeler yaşanabilir. Beşiktaş ile şampiyon olan tecrübeli hoca ertesi sezon başarısız sonuçlardan sonra görevini bırakmıştı. Sergen Yalçın daha sonra Antalyaspor'u çalıştırmıştı. Onun ardından ise yorumculuk yapan 53 yaşındaki teknik direktör yeniden sahalara dönmeye hazırlanıyor.

SERGEN YALÇIN BEŞİKTAŞ'I BEKLİYOR

Beşiktaş'ta Ole Gunnar Solskjaer'in geleceği tartışma konusu oldu. Norveçli hocanın aldığı kötü sonuçları sonrası görevine son verilmesi bekleniyor. Lige galibiyetle başlanmasına rağmen Solskjaer için tehlike çanları hala çalıyor. Bunun ardından ise Sergen Yalçın ismi gündeme geldi. Serdal Adalı tecrübeli hoca ile ilk görüşmeyi gerçekleştirdi. Sergen Yalçın da geri dönmeye sıcak bakıyor.

KARİYERİ

İlk teknik direktörlük tecrübesini Gaziantepspor'da yaşayan Sergen Yalçın, daha sonrasında ise sırayla Sivasspor, Kayserispor, Eskişehirspor, Konyaspor, Alanyaspor, Yeni Malatyaspor, Beşiktaş ve Antalyaspor'u çalıştırdı.