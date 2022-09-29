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Spor

Resmen kabus! Ali Akman'ın dünyası başına yıkıldı

Ali Akman, hem Almanya'da hem de Hollanda'da gündem oldu. Yaz transfer döneminde kiralık olarak Göztepe'ye transfer olan Ali Akman'ın Türkiye'de istediği çıkışı bir türlü yakalayamadığı ve çok az forma şansı bulduğuna dikkat çekildi. İşte detaylar...

Star Gazetesi29 Eylül 2022 Perşembe 20:06 - Güncelleme:
Resmen kabus! Ali Akman'ın dünyası başına yıkıldı
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Yaz transfer döneminde kiralık olarak Göztepe'ye gelen Ali Akman için işler yolunda gitmiyor. Almanya ve Hollanda basınında Ali Akman'ın Türkiye'de istediği çıkışı yakalayamadığı belirtildi.

ALİ AKMAN, BU YAZ GÖZTEPE'YE GELMİŞTİ

Geçen sezonu NEC Nijmegen'de kiralık olarak geçiren Ali Akman, bu yaz bonservisini elinde bulunduran Eintracht Frankfurt'a geri dönmüştü. Ancak Alman ekibinde kadroda düşünülmeyen Ali Akman, Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe'ye kiralık olarak transfer olmuştu.

SADECE 38 DAKİKA OYNADI

Göztepe kariyerine iyi bir başlangıç yapamayan Ali Akman, 1. Lig ekibinde 3 resmi maçta forma şansı buldu. Bu karşılaşmalarda ilk 11'de yer bulamayan ve sonradan oyuna giren Ali Akman, yalnızca 38 dakika süre alırken skora etki edemedi.

ALMANYA VE HOLLANDA'DA GÜNDEM ALİ AKMAN

Ali Akman'ın son durumu Hollanda basınında geniş yer bulurken, "Nijmegen'de 28 maçta forma giyen Ali Akman, Türkiye'de kendisini aşamadı." ifadelerine yer verildi.

Almanya basınında da gündem olan Ali Akman için, "Türkiye 1. Ligi'nde şu ana kadar 38 dakika golsüz forma giydi. Genç forvet için NEC Nijmegen'de işler çok daha iyi gitmişti." dendi.

Star Gazetesi

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