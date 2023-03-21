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Spor

Resmen kabus! Büyük Kaan Ayhan krizi: Dünyası başına yıkıldı

Kaan Ayhan, ara transferde Sassuolo'dan Galatasaray'a çağrılmıştı. Sarı-kırmızılılara geldiği günden bu yana forma şansı bulmakta güçlük çeken Kaan Ayhan'a bir kötü haber de milli takımdan geldi. İşte detaylar...

21 Mart 2023 Salı 18:17 - Güncelleme:
Resmen kabus! Büyük Kaan Ayhan krizi: Dünyası başına yıkıldı
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Galatasaray'ın ara transferde Sassuolo'dan kadrosuna kattığı Kaan Ayhan için işler yolunda gitmiyor. Sarı-kırmızılı takımda fazla süre alamayan Kaan Ayhan, A Milli Takım'dan da davet alamadı.

KAAN AYHAN, SATIN ALMA OPSİYONUYLA KİRALANDI

Ara transfer döneminde Beşiktaş'ın da gündemine gelen Kaan Ayhan, Galatasaray'a transfer oldu. Sarı-kırmızılıların kiralık olarak kadrosuna kattığı 28 yaşındaki oyuncunun satın alma opsiyonu ise 2.85 milyon euro.

GALATASARAY'DA FAZLA SÜRE ALAMIYOR

Sarı-kırmızılılara geldiği günden bu yana 5 hafta geçiren Kaan Ayhan, bu 5 haftada oynanan 2 maçın kadrosunda yer almadı. 1 karşılaşmayı da yedek kulübesinde tamamlayan 28 yaşındaki oyuncu, kalan 2 maçta ise toplam 91 dakika süre alabildi.

MİLLİ TAKIMA ÇAĞRILMADI

A Milli Takımı'nda 2016 yazında Fatih Terim yönetiminde davet alan ve kadroda sürekli yer alan Kaan Ayhan'a kötü haber geldi. A Milli Takım'ın EURO 2024 elemelerinde Ermenistan ve Hırvatistan ile karşılaşacağı maçların aday kadrosunda 28 yaşındaki oyuncu yer almadı.

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