Resmen kabus! Büyük Marcao krizi: Dünyası başına yıkıldı

Geçtiğimiz yaz Galatasaray'dan Sevilla'ya 12 milyon euro bedelle transfer olan Marcao, hayal kırıklığına uğrattı. Sakatlıklardan bir türlü forma şansı bulamayan Marcao'nun değerindeki düşüş dikkat çekti.

MARCAO, GALATASARAY'A MİLYONLAR KAZANDIRDI

Galatasaray, 2019'un ara transfer döneminde Chaves'ten 4 milyon euro bonservis bedeliyle kadroya katılmıştı. Sarı-kırmızılılarda başarılı performansıyla yükselişe geçen Brezilyalı stoper, geçtiğimiz yaz 12 milyon euro bonservis bedeliyle Sevilla'ya transfer oldu.

SAKATLIKLARDAN BELİNİ DOĞRULTAMADI

Bu sezon Sevilla formasıyla yalnızca 7 resmi maçta forma giyen ve toplam 585 dakika süre alan Marcao, toplam 33 karşılaşmayı sakatlığı nedeniyle kaçırdı. Brezilyalı oyuncunun durumu İspanya'da sık sık gündem oldu ve Sevilla yönetimi bu transferden dolayı eleştirilerin hedefi oldu.

PİYASA DEĞERİ DÜŞÜŞTE

Sevilla'da uzun süredir formadan uzak kalan Marcao'nun piyasa değerinde düşüş yaşandı. Transfermarkt verilerine göre, Brezilyalı stoperin güncel piyasa değerinde 2 milyon euro düşüş yaşandı.