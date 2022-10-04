Resmen kabus! Emre Akbaba'nın dünyası başına yıkıldı

Yaz aylarında Galatasaray'a dönen ve kadroda düşünülmeyip Adana Demirspor'a transfer olan Emre Akbaba, yeni takımında hüsrana uğradı. Emre Akbaba, Akdeniz ekibiyle çıktığı ilk 3 maçta adeta yoklara oynadı.

EMRE AKBABA, GALATASARAY'DA TUTUNAMAMIŞTI

Emre Akbaba, geçtiğimiz sezonu Alanyaspor'da geçirmiş ve oradaki performansıyla büyük beğeni toplamıştı. Sezon sonu bonservisini elinde bulunduran Galatasaray'a dönen Emre Akbaba, sarı-kırmızılılarda sergilediği performansla kadroda düşünülmeyen isimler arasında yerini almıştı.

ADANA DEMİRSPOR'A İMZAYI ATMIŞTI

Galatasaray'da bileti kesilen Emre Akbaba, yaz transfer döneminin son günlerinde 500 bin euro bonservis bedeliyle Adana Demirspor'a transfer olmuştu. 30 yaşındaki orta saha, Akdeniz ekibiyle 2024'ün yazına kadar sözleşme imzalamıştı.

EMRE AKBABA, YENİ TAKIMINDA DA YOKLARA OYNUYOR

Emre Akbaba'nın Adana Demirspor hikayesi iyi başlamadı. 30 yaşındaki orta saha oyuncusu, şu ana kadar 3 resmi maçın 3'ünde de ilk 11'de yer aldı ve toplam 184 dakika süre aldı. Ancak Akbaba, bu karşılaşmalarda skora etki edemedi ve performansıyla hayal kırıklığına uğrattı.