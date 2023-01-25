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Spor

Resmen kabus! Emre Mor'un dünyası başına yıkıldı

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Emre Mor, teknik direktör Jorge Jesus'un bir türlü ilk 11 oyuncusu olamadı. 25 yaşındaki futbolcu yükselen grafiğinin üzerine İrfan Can Kahveci'nin derbide kırmızı kart görmesine rağmen ilk 11 biletini kapamadı. Emre Mor Fenerbahçe'de A Milli Takım'a geri dönme planları yaparken istediğini başaramadı. İşte detaylar...

Star Gazetesi25 Ocak 2023 Çarşamba 08:10 - Güncelleme:
Resmen kabus! Emre Mor'un dünyası başına yıkıldı
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Milli futbolcu Emre Mor inişli çıkışlı kariyeriyle genç yaşında bir çok takımda forma giydi. Son olarak Fatih Karagümrük'te Volkan Demirel'le çıkış yakalayan yetenekli futbolcu Fenerbahçe'ye transfer oldu. Sarı lacivertlilere büyük beklentiyle gelen 25 yaşındaki futbolcu bir türlü Jorge Jesus'un gözüne giremedi.

EMRE MOR KABUS YAŞIYOR

Yıldız futbolcu 19 yaşında kariyerinin zirvesini görerek Borussia Dortmund'a transfer olmuş ve Şampiyonlar Ligi'nde forma giymişti. Daha sonraki sezonlarda bir türlü aynı seviyeye yükselemeyen Emre Mor Fenerbahçe'de de ilk 11'in vazgeçilmez oyuncusu olamadı.

MİLLİ TAKIM FORMASI HAYAL OLDU

Çok genç yaşta A Milli Takım formasını giyen Emre Mor, 2008 Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye forması giymiş ve turnuvada dikkat çeken bir futbolcu olmuştu. İlerleyen yıllarda kariyeri düşüşe geçtikçe A Milli Takım forması da hayal oldu.

BU SEZONKİ İSTATİSTİĞİ

Fenerbahçe'ye bu sezon transfer olan Emre Mor 25 maça çıktı. İlk 11'de düzenli forma şansı bulamayan 25 yaşındaki yetenekli futbolcu 12 kez sahaya ilk 11'de başladı. Başarılı futbolcu takımına 3 gol 2 asistlik katkıda bulundu.

Star Gazetesi

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