İSTANBUL 21°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Kasım 2022 Cuma / 10 RebiülAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,5477
  • EURO
    18,5221
  • ALTIN
    1002.3
  • BIST100
    4216.98
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Resmen kabus! Ersin Destanoğlu'nun dünyası başına yıkıldı
Spor

Resmen kabus! Ersin Destanoğlu'nun dünyası başına yıkıldı

Ersin Destanoğlu, Beşiktaş'ta Şenol Güneş ile ilk maçında yedek kalmıştı. Siyah-beyazlılarda Güneş'in Galatasaray derbisinde de kaleyi Ersin Destanoğlu'na değil Mert Günok'a vereceği öğrenildi. İşte detaylar...

Star Gazetesi4 Kasım 2022 Cuma 22:23 - Güncelleme:
Resmen kabus! Ersin Destanoğlu'nun dünyası başına yıkıldı
ABONE OL

Beşiktaş'ta teknik direktörlüğe Şenol Güneş'in gelmesiyle birlikte Ersin Destanoğlu için her şey altüst oldu. Güneş yönetiminde ilk maçta yedek kalan Ersin Destanoğlu'nun derbide de forma giymesi beklenmiyor.

ERSİN DESTANOĞLU YERİNE MERT GÜNOK

Valerien Ismael ile yollarını ayıran Beşiktaş'ta ikinci Şenol Güneş dönemi başladı ve tecrübeli çalıştırıcı ilk değişikliği kalede yaptı. Güneş, Hatayspor maçında kalede Ersin Destanoğlu'na değil Mert Günok'a yer verdi.

DERBİDE DE YOK

Süper Lig'in 13. haftasında derbide Galatasaray'ın konuğu olacak Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in kalede tercihini Ersin Destanoğlu yerine yine Mert Günok'tan yana kullanmayı planlıyor.

ERSİN DESTANOĞLU'NUN BU SEZONKİ KARNESİ

Ersin Destanoğlu, bu sezon Beşiktaş formasıyla 9 maçta kalede yerini aldı. 21 yaşındaki genç file bekçisi bu karşılaşmaların 3'ünde kalesini gole kapatmayı başarırken 11 gole engel olamadı. Genç kaleci bu sezon sergilediği performansla beklentilerin altında kalarak eleştirilerin hedefi oldu.

Star Gazetesi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.