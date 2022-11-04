Resmen kabus! Ersin Destanoğlu'nun dünyası başına yıkıldı

Beşiktaş'ta teknik direktörlüğe Şenol Güneş'in gelmesiyle birlikte Ersin Destanoğlu için her şey altüst oldu. Güneş yönetiminde ilk maçta yedek kalan Ersin Destanoğlu'nun derbide de forma giymesi beklenmiyor.

ERSİN DESTANOĞLU YERİNE MERT GÜNOK

Valerien Ismael ile yollarını ayıran Beşiktaş'ta ikinci Şenol Güneş dönemi başladı ve tecrübeli çalıştırıcı ilk değişikliği kalede yaptı. Güneş, Hatayspor maçında kalede Ersin Destanoğlu'na değil Mert Günok'a yer verdi.

DERBİDE DE YOK

Süper Lig'in 13. haftasında derbide Galatasaray'ın konuğu olacak Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in kalede tercihini Ersin Destanoğlu yerine yine Mert Günok'tan yana kullanmayı planlıyor.

ERSİN DESTANOĞLU'NUN BU SEZONKİ KARNESİ

Ersin Destanoğlu, bu sezon Beşiktaş formasıyla 9 maçta kalede yerini aldı. 21 yaşındaki genç file bekçisi bu karşılaşmaların 3'ünde kalesini gole kapatmayı başarırken 11 gole engel olamadı. Genç kaleci bu sezon sergilediği performansla beklentilerin altında kalarak eleştirilerin hedefi oldu.