Ferdi Kadıoğlu, Premier Lig'de kasım ayındaki Liverpool maçından sonra sakatlanmıştı. O zamandan bu yana tedavi süreci devam eden Ferdi Kadıoğlu, sakatlığı düzelmeyince geçtiğimiz günlerde ameliyat oldu. Fakat beklenmedik bir gelişme daha yaşandı.

FERDİ KADIOĞLU İÇİN KÖTÜ HABER

Bıçak altına yatan Ferdi Kadıoğlu'nun dönüşünün 3 ayı bulabileceği belirtildi. Ancak İngiliz basınında çıkan bir habere göre Ferdi Kadıoğlu'nun sezonu kapatabileceği ifade edildi.

İlk sakatlığından sonra taraftarlar Ferdi Kadıoğlu'nun dönüşünü dört gözle beklerken gelen bu haber resmen şok etkisi yarattı.

FERDİ'NİN İNGİLTERE GÜNLERİ

Ferdi Kadıoğlu, bu sezon takımıyla 13 maça çıktı. Başarılı oyuncu, bu karşılaşmalarda 3 kez fileleri havalandırmıştı.