Resmen kabus! Fernando Muslera'nın dünyası başına yıkıldı

Galatsaray'ın ve Uruguay'ın efsane file bekçisi Fernando Muslera, kariyerinin sonuna gelirken Uruguay'ın Katar 2022 Dünya Kupası kadrosuna dahil edilmişti. 2010 ve 2014 Dünya Kupaları'nda tüm maçlarda forma şansı bulan Fernan Muslera performansı ile göz doldurmuştu. Fakat bu Dünya Kupası'nda iki maçlık periyotta henüz forma şansı bulamadı.

FERNANDO MUSLERA FORMA YÜZÜ GÖREMEDİ

Katar 2022 Dünya Kupası H Grubunda mücadele eden Uruguay, oynanan iki maçlık periyotta 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik ile 1 puana sahip olarak son sırada bulunuyor. Oynanan her iki maçta da süre alamayan Fernano Muslera için hem dünya kamuoyu hem de Türk kamuoyu bu durumu odağına almış durumda. Uruguay bu kadar kötü ve formsuz iken kalede diğer kaleci Rochet'in oynamasını ve Fernando Muslera'nın ise henüz süre bulamamış olmasını son derece ağır ifadeler ile eleştirdiler. Önümüzde ki maçta Uruguay, grup ikincisi Gana ile karşı karşıya gelecek ve son 16 turuna çıkması için kazanmaktan başka şansı bulunmuyor.

Star Gazetesi