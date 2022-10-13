Resmen kabus! Gökhan Töre'nin dünyası başına yıkıldı

Beşiktaş'ta kadroda düşünülmeyen Gökhan Töre, yaz aylarında Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'a transfer olmuştu. Ancak Gökhan Töre, Vincenzo Montella yönetiminde hiç süre alamadı ve kadroya bile dahil edilmedi.

GÖKHAN TÖRE, BEŞİKTAŞ'TA UZUN SÜRE FORMA GİYDİ

Gökhan Töre, Beşiktaş'ta uzun yıllar forma giymişti. 30 yaşındaki tecrübeli oyuncu, siyah-beyazlı formayla toplam 158 resmi maçta forma giydi ve toplam 9158 dakika süre aldı. Töre, bu karşılaşmalarda 22 gol ve 30 asistle takımına katkıda bulundu.

ADANA DEMİRSPOR'A İMZA ATMIŞTI

Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien Ismael'in kadroda düşünmediği Gökhan Töre, siyah-beyazlılardan ayrılmıştı. Uzun süre kendisine takım arayan tecrübeli oyuncu, transferin son günlerinde Adana Demirspor'a imza atmıştı.

GÖKHAN TÖRE, KADROYA BİLE GİREMEDİ

Adana Demirspor'da teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde Gökhan Töre, hiç forma şansı bulamadı. 30 yaşındaki oyuncu, Adana Demirspor'da kadroya bile dahil edilmedi.