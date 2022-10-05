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  • Resmen kabus! Halil Dervişoğlu'nun dünyası başına yıkıldı
Spor

Resmen kabus! Halil Dervişoğlu'nun dünyası başına yıkıldı

Milli futbolcumuz Halil Dervişoğlu, Brentford'tan takımından Burnley'e kiralık olarak gönderilmişti. Burada da istenileni veremeyen milli oyuncumuz Halil Dervişoğlu, yalnızca iki dakika forma giyebildi.

Star Gazetesi 5 Ekim 2022 Çarşamba 22:54 - Güncelleme:
Resmen kabus! Halil Dervişoğlu'nun dünyası başına yıkıldı
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Süper Lig'de iki sezon Galatasaray forması giyen milli futbolcu Halil Dervişoğlu, Premier Lig ekiplerinden Brentford'tan kiralanmıştı. Oyuncuya büyük yatırım yapan Ada temsilcisi oyuncudan beklenilen performansı alamamış ve oyuncuyu çeşitli takımlara kiralama yöntemine başvurmuştu. Süper Lİg'de de istenileni veremeyen Halil Dervişoğlu, vasat bir performans göstermiş ve Galatasaray'dan, Brentford'un yaz kampına geri dönmüştü.

BURNLEY'DE YALNIZCA 2 DAKİKA SÜRE ALDI

Brentford, Halil Dervişoğlu'nu bu sezon Championship'te mücadele eden, genç teknik adam Vincent Kompany'nin teknik direktörlüğünü yaptığı Burnley'e kiraladı. Burnley'de de istediğini bulamayan Halil Dervişoğlu için tehlike çanları çalmaya başladı. Milli futbolcu, Championship'te 11 maçta yalnızca iki dakika forma giyebildi.

MİLLİ TAKIM PERFORMANSI'DA TATMİN ETMİYOR

Milli takım performansıda eleştiri alan Halil Dervişoğlu, Faroe Adaları ve Lüksemburg maçlarında toplam 75 dakika süre almış ve gol ya da asist katkısında bulunamamıştı.

Star Gazetesi

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