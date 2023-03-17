Resmen kabus! Mesut Özil'in sonunda başına bu da geldi

Geçtiğimiz yaz Fenerbahçe'den ayrılarak sürpriz bir şekilde Başakşehir'e imza atan Mesut Özil, adeta dibi gördü. Yıldız oyuncu Mesut Özil'in piyasa değeri tam 17 yıl aranın ardından 1 milyon euronun altını gördü.

MESUT ÖZİL'İN FENERBAHÇE HİKAYESİ KÖTÜ BİTTİ

2020-21 sezonunun ara transfer döneminde uzun yıllar formasını giydiği Arsenal'den ayrılarak sürpriz bir şekilde Fenerbahçe'ye imza atan Mesut Özil'in transferi uzun süre konuşulmuştu. Ancak yıldız oyuncunun sarı-lacivertlilerdeki hikayesi uzun sürmedi. Fenerbahçe'de performansıyla ve saha dışı olaylarla sık sık gündeme gelen Mesut Özil, önce kadro dışı kaldı, geçtiğimiz yaz da sarı-lacivertlilerden ayrıldı.

BAŞAKŞEHİR'DE SAKATLIKLAR PEŞİNİ BIRAKMADI

Geçtiğimiz yaz Fenerbahçe'den ayrılan Mesut Özil, Başakşehir ile 1 sezonluk sözleşme imzalamıştı. Sakatlıklardan belini doğrultamayan yıldız oyuncu, turuncu-lacivertlilerde bu sezon tam 30 maçı sakatlığı nedeniyle kaçırdı. Sadece 142 dakika süre alan 34 yaşındaki oyuncu, skora etki edemedi.

17 YIL SONRA BİR İLKİ YAŞADI

Mesut Özil'in piyasa değeri adeta dibin dibini gördü. Transfermarkt verilerine göre yıldız oyuncunun güncel piyasa değeri 2006'dan bu yana tam 17 yıl aranın ardından 1 milyonun altına düşerek 700 bin euro oldu.