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Spor

Resmen kabus! Ozan Kabak Almanya'da gündem oldu, dünyası başına yıkıldı

Ozan Kabak'ın formasını giydiği Hoffenheim küme düşme hattında. Bundan önce forma giydiği 3 takımda küme düşen ve 4. kez küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya kalan Ozan Kabak, büyük talihsizliğiyle Almanya basınında gündem oldu. İşte detaylar...

Star Gazetesi27 Şubat 2023 Pazartesi 20:32 - Güncelleme:
Resmen kabus! Ozan Kabak Almanya'da gündem oldu, dünyası başına yıkıldı
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Hoffenheim'da forma giyen Ozan Kabak'ın büyük talihsizliği yakasını bırakmıyor. Alman ekibinden önce forma giydiği son 3 takımda da küme düşen Ozan Kabak, yine bu tehlikeyle karşı karşıya kaldı.

OZAN KABAK, SON 3 TAKIMINDA DA KÜME DÜŞTÜ

Şu an Almanya Bundesliga ekibi Hoffenheim'da forma giyen Ozan Kabak, bundan önce forma giydiği Stuttgart, Schalke ve Norwich'te küme düştü. Milli oyuncunun şu anda formasını giydiği Alman ekibi de bu tehlikeyle karşı karşıya. Eğer bu takım da küme düşerse milli stoper, 4. takımında da aynı talihsizliği yaşamış olacak.

ALMANYA'DA GÜNDEM OLDU!

Ozan Kabak'ın bu talihsizliği Almanya basınında geniş yer buldu. Milli oyuncunun kötü bir rekora koştuğuna dikkat çekilirken, "Ozan Kabak, sahada hayal kırıklığına uğradı. Türk kendisini bir kez daha küme düşme mücadelesinin içinde buldu." ifadelerine yer verildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Hoffenheim formasıyla şu ana kadar 23 resmi maça çıkan Ozan Kabak, bunların 22'sinde ilk 11'de yer aldı. Toplam 1870 dakika süre alan 22 yaşındaki milli stoper, 4 gol ve 4 asistle skora etki etti.

Star Gazetesi

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