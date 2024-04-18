Resmen servet döktüler! Kenan Yıldız'ın yeni maaşı ortaya çıktı

İtalyan devi Juventus'ta transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Bu sezon hedeflerinden uzakta kalan Çizme ekibi, gelecek sezon için harekete geçti.

KENAN YILDIZ NİKAH TAZELİYOR

Juventus, genç oyuncusu Kenan Yıldız ile sözleşme imzalamaya hazırlanıyor. Yıldız futbolcunun peşinde birçok Avrupa devi bulunurken; İtalyan ekibi harekete geçti. Ünlü İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; Kenan Yıldız, Juventus ile 4 yıllık yeni bir sözleşme için anlaşmaya vardı.

SERVET KAZANACAK

Kenan Yıldız'ın bu sözleşmeyle birlikte yıllık 1 milyon+bonus kazanacağı belirtildi. Öte yandan; Milli futbolcunun, Juventus'ta 10 numaralı formayı giyeceği aktarıldı.

PİYASA DEĞERİ 30 MİLYON

Juventus ile çıktığı 32 maçta 1.395 dakika süre alan Kenan Yıldız, 5 gol 1 asistlik performans sergiledi.

Star Gazetesi