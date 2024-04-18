İSTANBUL 20°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Nisan 2024 Perşembe / 10 Sevval 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,5198
  • EURO
    34,77
  • ALTIN
    2489
  • BIST100
    9524.59
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Resmen servet döktüler! Kenan Yıldız'ın yeni maaşı ortaya çıktı
Spor

Resmen servet döktüler! Kenan Yıldız'ın yeni maaşı ortaya çıktı

İtalyan devi Juventus, milli futbolcumuz Kenan Yıldız ile yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor. Kenan Yıldız'ın alacağı yeni maaşı gündeme bomba gibi düştü.

18 Nisan 2024 Perşembe 20:31 - Güncelleme:
Resmen servet döktüler! Kenan Yıldız'ın yeni maaşı ortaya çıktı
ABONE OL

İtalyan devi Juventus'ta transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Bu sezon hedeflerinden uzakta kalan Çizme ekibi, gelecek sezon için harekete geçti.

KENAN YILDIZ NİKAH TAZELİYOR

Juventus, genç oyuncusu Kenan Yıldız ile sözleşme imzalamaya hazırlanıyor. Yıldız futbolcunun peşinde birçok Avrupa devi bulunurken; İtalyan ekibi harekete geçti. Ünlü İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; Kenan Yıldız, Juventus ile 4 yıllık yeni bir sözleşme için anlaşmaya vardı.

SERVET KAZANACAK

Kenan Yıldız'ın bu sözleşmeyle birlikte yıllık 1 milyon+bonus kazanacağı belirtildi. Öte yandan; Milli futbolcunun, Juventus'ta 10 numaralı formayı giyeceği aktarıldı.

PİYASA DEĞERİ 30 MİLYON

Juventus ile çıktığı 32 maçta 1.395 dakika süre alan Kenan Yıldız, 5 gol 1 asistlik performans sergiledi.

Star Gazetesi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.