Sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray transfer çalışmalarına başladı. 10+4 yabancı kuralı sonrası yerli rotasyonunu güçlendirmek isteyen sarı kırmızılılar, Torino ile kısa bir süre önce yeni sözleşme imzalayan Beşiktaş'ın eski oyuncusu Emirhan İlkhan'ı listesine aldı.

TRT Spor'un haberine göre sarı kırmızılı yönetim, İtalya Serie A ekiplerinden Torino'da forma giyen milli futbolcu Emirhan İlkhan'ı resmen transfer listesine ekledi.

Yerli statüsünde oynaması ve yüksek potansiyeli sebebiyle teknik direktör Okan Buruk'un da onay verdiği 21 yaşındaki merkez orta sahanın durumunun yakından takip edildiği öğrenildi.

Güncel piyasa değeri 5 milyon Euro olan yetenekli orta saha, geride bıraktığımız sezon Torino formasıyla çıktığı 22 resmi maçta 2 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.