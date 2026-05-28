İSTANBUL 27°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Mayıs 2026 Perşembe / 12 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,9025
  • EURO
    53,4951
  • ALTIN
    6583.48
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Resmen transfer listesine ekledi! Galatasaray'da hedef Emirhan İlkhan
Spor

Resmen transfer listesine ekledi! Galatasaray'da hedef Emirhan İlkhan

10+4 yabancı kuralı sonrası yerli rotasyonunu güçlendirmek isteyen Galatasaray çalışmalarına hız verdi. Sarı kırmızılılar, Torino forması giyen Beşiktaş'ın eski oyuncusu Emirhan İlkhan'ı transfer listesine ekledi. İşte detaylar...

TRT Spor28 Mayıs 2026 Perşembe 16:45 - Güncelleme:
Resmen transfer listesine ekledi! Galatasaray'da hedef Emirhan İlkhan
ABONE OL

Sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray transfer çalışmalarına başladı. 10+4 yabancı kuralı sonrası yerli rotasyonunu güçlendirmek isteyen sarı kırmızılılar, Torino ile kısa bir süre önce yeni sözleşme imzalayan Beşiktaş'ın eski oyuncusu Emirhan İlkhan'ı listesine aldı.

TRT Spor'un haberine göre sarı kırmızılı yönetim, İtalya Serie A ekiplerinden Torino'da forma giyen milli futbolcu Emirhan İlkhan'ı resmen transfer listesine ekledi.

Yerli statüsünde oynaması ve yüksek potansiyeli sebebiyle teknik direktör Okan Buruk'un da onay verdiği 21 yaşındaki merkez orta sahanın durumunun yakından takip edildiği öğrenildi.

Güncel piyasa değeri 5 milyon Euro olan yetenekli orta saha, geride bıraktığımız sezon Torino formasıyla çıktığı 22 resmi maçta 2 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

ÖNERİLEN VİDEO

6 kişi bir boğayı zor zapt etti: Bir tekmeyle yere serdi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.