Fenerbahçe'den ayrılan Domenico Tedesco'nun yeni adresi belli oldu. İtalyan teknik adam, Bologna ile sözleşme imzaladı.

Bologna'dan yapılan açıklama şöyle:

"Bologna FC 1909, A Takımının teknik direktörlüğünü, 30 Haziran 2028'e kadar geçerli ve sonraki sezon için opsiyonlu bir sözleşme imzalayan Domenico Tedesco'ya emanet ettiğini duyurdu.

12 Eylül 1985'te Rossano'da (CS) doğan teknik direktör, kariyeri boyunca Stuttgart ve Hoffenheim'ın gençlik akademilerinde çalıştı, ardından Erzgebirge Aue, Schalke 04, Spartak Moskova, Leipzig, Belçika milli takımı ve Fenerbahçe'yi çalıştırdı. Almanya Bundesliga'da ikincilik ve dördüncülük, Rusya Premier Ligi'nde ikincilik elde etti, Avrupa Şampiyonası'nda son 16'ya yükseldi ve iki kupa kazandı: Almanya Kupası (Leipzig 2021-22) ve Türkiye Süper Kupası (Fenerbahçe 2025). Kıtasal müsabakalarda Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde yer aldı ve 2021-22 sezonunda yarı finale ulaştı."