A Millî Takımımızın UEFA Uluslar Ligi play-off turunda Macaristan ile 20 ve 23 Mart'ta oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu açıklandı.

A Milli Takım kadrosunda 3 futbolcu ilk kez yer aldı. Çaykur Rizespor'dan Taha Şahin, Fenerbahçe'den Yusuf Akçiçek ve Beşiktaş'ın Rio Ave'ye kiraladığı Demir Ege Tıknaz kadroda ilk kez yer aldı.

30 futbolcunun bulunduğu A Milli Takım aday kadrosunda, Altay Bayındır, Çağlar Söyüncü, Doğan Alemdar, Enes Ünal, Ferdi Kadıoğlu, Ozan Kabak, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik sakatlıkları sebebiyle yer almadı.

Savunma oyuncuları Yusuf Akçiçek ve Taha Şahin ile orta sahada görev alan Demir Ege Tıknaz ilk kez A Millî Takım'a davet edilirken, Salih Özcan ve Can Uzun ise Eylül ayındaki kampın sonrasında yeniden kadroya çağrıldı. 2024 Avrupa Şampiyonası geniş kadrosunda bulunan Oğuz Aydın da takıma tekrar dönerken, Emre Mor ise yaklaşık iki buçuk yıllık bir aranın ardından yeniden A Millî Takım'a davet edildi.