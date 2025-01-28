Trendyol Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, teknik direktör Mustafa Dalcı ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, Dalcı'ya teşekkür edilerek şunlar kaydedildi:

"Teknik Direktörümüz Sayın Mustafa Dalcı ile karşılıklı olarak anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Sayın Dalcı ve ekibine kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

İşte Adana Demirspor'un açıklaması