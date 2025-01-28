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Spor

Resmi açıklama geldi! Adana Demirspor'da Mustafa Dalcı dönemi sona erdi

Süper Lig ekibi Adana Demirspor, teknik direktör Mustafa Dalcı ile yolları ayırdığını açıkladı. İşte detaylar...

AA28 Ocak 2025 Salı 09:24 - Güncelleme:
Resmi açıklama geldi! Adana Demirspor'da Mustafa Dalcı dönemi sona erdi
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, teknik direktör Mustafa Dalcı ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, Dalcı'ya teşekkür edilerek şunlar kaydedildi:

"Teknik Direktörümüz Sayın Mustafa Dalcı ile karşılıklı olarak anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Sayın Dalcı ve ekibine kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

İşte Adana Demirspor'un açıklaması

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