İSTANBUL 20°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Kasım 2025 Pazartesi / 13 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,0608
  • EURO
    48,4882
  • ALTIN
    5416.3
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Resmi açıklama geldi! Ajax-Galatasaray maçının hakemi belli oldu
Spor

Resmi açıklama geldi! Ajax-Galatasaray maçının hakemi belli oldu

Galatasaray'ın, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Hollanda temsilcisi Ajax ile oynayacağı maçta Fransa Futbol Federasyonu'ndan Benoit Bastien düdük çalacak.

IHA3 Kasım 2025 Pazartesi 12:42 - Güncelleme:
Resmi açıklama geldi! Ajax-Galatasaray maçının hakemi belli oldu
ABONE OL

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki dördüncü maçında 5 Kasım Çarşamba günü Hollanda ekibi Ajax ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Johan Cruijff Arena'da oynanacak ve TSİ 23.00'da başlayacak müsabakayı Fransız hakem Benoit Bastien yönetecek. Bastien'in yardımcılıklarını Hicham Zakrani ve Aurelien Berthomieu yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Thomas Leonard olacak.

Galatasaray - Ajax karşılaşmasında VAR'da Fransa'dan Willy Delajod, AVAR'da da Belçika'dan Bram Van Driessche yer alacak.

ÖNERİLEN VİDEO

Türk Yıldızları'ndan nefes kesen gösteri

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.