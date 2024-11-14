Sezona Jose Mourinho yönetiminde şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde Anderson Talisca'yı renklerine bağlamak istediği öne sürülüyor.

Fenerbahçe'nin Talisca transferi için bir süredir Al-Nassr ile temas halinde olduğu iddia edilirken, konuyla ilgili Suudi Arabistan cephesinden açıklama geldi.

AL-NASSR RESMEN AÇIKLADI

Al-Midan Sports'un geçtiği habere göre Al-Nassr yetkilileri, Talisca'nın kış transfer döneminde takımdan ayrılmayacağını açıkladı.

Brezilyalı yıldız için herhangi bir teklif almadıklarını belirten Suudi kulübünün yöneticileri, doğal olarak Talisca'nın yoluna Al-Nassr'da devam edeceğini bildirdi.

Al-Nassr ile 1.5 yıl daha sözleşmesi bulunan Talisca bu sezon çıktığı 17 maçta 8 gollük skor katkısı verdi.