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Spor

Resmi açıklama geldi! Anderson Talisca, Al-Nassr'dan ayrılacak mı?

Adı uzun süredir Türk ekipleriyle anılan Anderson Talisca için son olarak Fenerbahçe haberleri basında geniş yankı bulmuştu. Al-Nassr cephesinden Talisca'nın geleceğine dair açıklama geldi.

14 Kasım 2024 Perşembe 17:58 - Güncelleme:
Resmi açıklama geldi! Anderson Talisca, Al-Nassr'dan ayrılacak mı?
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Sezona Jose Mourinho yönetiminde şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde Anderson Talisca'yı renklerine bağlamak istediği öne sürülüyor.

Fenerbahçe'nin Talisca transferi için bir süredir Al-Nassr ile temas halinde olduğu iddia edilirken, konuyla ilgili Suudi Arabistan cephesinden açıklama geldi.

AL-NASSR RESMEN AÇIKLADI

Al-Midan Sports'un geçtiği habere göre Al-Nassr yetkilileri, Talisca'nın kış transfer döneminde takımdan ayrılmayacağını açıkladı.

Brezilyalı yıldız için herhangi bir teklif almadıklarını belirten Suudi kulübünün yöneticileri, doğal olarak Talisca'nın yoluna Al-Nassr'da devam edeceğini bildirdi.

Al-Nassr ile 1.5 yıl daha sözleşmesi bulunan Talisca bu sezon çıktığı 17 maçta 8 gollük skor katkısı verdi.

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