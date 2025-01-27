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Spor

Resmi açıklama geldi! Anderson Talisca Fenerbahçe'de

Fenerbahçe, Anderson Talisca'yı resmen kadrosuna kattığını açıkladı. Brezilyalı yıldızın bugün (pazartesi) akşam saatlerinde İstanbul'da olacak. İşte detaylar...

Haber Merkezi27 Ocak 2025 Pazartesi 17:47 - Güncelleme:
Resmi açıklama geldi! Anderson Talisca Fenerbahçe'de
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Fenerbahçe, Anderson Talisca transferini resmen açıkladı.

Sarı Lacivertliler'in açıklaması:

"Kulübümüz Anderson Talisca'nın transferi konusunda anlaşmaya varmıştır. Oyuncu sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerini ilerletmek üzere İstanbul'a davet edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız."

Sarı-lacivertliler, Al Nassr ile sözleşmesini fesheden Brezilyalı yıldız ile 1.5 yıllık anlaşma sağladı.

İSTANBUL'A GELİYOR

Talisca, Fenerbahçe'ye transferini tamamlamak için İstanbul'a gelecek. 30 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'ye transferini tamamlamak için bugün (pazartesi) saat 20.45 - 21.00 sularında İstanbul'a inecek.

Anderson Talisca, sağlık kontrollerinden geçmesinin ardından resmen Fenerbahçe'ye katılacak.

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