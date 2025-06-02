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Spor

Resmi açıklama geldi! Atletico Madrid, Antoine Griezmann'ın sözleşmesini uzattı

MLS ve Arabistan'dan birçok teklif alan Fransız yıldız Antoine Griezmann'ın geleceği netlik kazandı. Başarılı oyuncu Atletico Madrid yeni sözleşme imzaladı. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ2 Haziran 2025 Pazartesi 16:36 - Güncelleme:
Resmi açıklama geldi! Atletico Madrid, Antoine Griezmann'ın sözleşmesini uzattı
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MLS ve Arabistan'dan teklifler alan Antoine Griezmann, bu teklifleri tercih etmek yerine Atletico Madrid'de kalmaya karar verdi. Atletico Madrid ve Fransız yıldız 2026/2027 sezonunun sonu için imza attılar.

Griezmann 197 gol ile Atletico Madrid tarihinin en golcü oyuncusu oldu. Kendisi aynı zamanda 442 maçla kulüp tarihinde en çok forma giyen 8. oyuncu. 34 yaşındaki oyuncu, Atletico Madrid ile 1 Avrupa Lig'i, 1 Süper Kupa ve 1 adet İspanya Süper Kupası kazandı.

BU SEZONKİ İSTATİSTİKLERİ

Bu sezon Atletico Madrid ile toplamda 53 maça çıkan Griezmann, 16 gol atıp 9 asist yaparak 25 gole doğrudan katkı verdi.

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