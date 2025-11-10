İSTANBUL 22°C / 14°C
  Resmi açıklama geldi! Barcelona'da Joan Penarroya dönemi sona erdi
Spor

Resmi açıklama geldi! Barcelona'da Joan Penarroya dönemi sona erdi

Katalan Barcelona ekibi, basketbol başantrenörü Joan Penarroya'nın görevine son verildiğini duyurdu.

AA10 Kasım 2025 Pazartesi 11:43 - Güncelleme:
Resmi açıklama geldi! Barcelona'da Joan Penarroya dönemi sona erdi
ABONE OL

Basketbolda İspanya'nın Barcelona ekibi, başantrenör Joan Penarroya ile yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Haziran 2024'te takımın başına geçen 56 yaşındaki İspanyol çalıştırıcının görevine son verildiği belirtildi.

Yardımcı antrenör Oscar Orellana'nın geçici olarak başantrenörlüğe getirildiği ifade edildi.

Penarroya yönetimindeki Barcelona, bu sezon 5 galibiyet, 4 mağlubiyet yaşadığı Avrupa Ligi'nde 9. sırada yer aldı.

Barcelona, İspanya liginde ise 2 galibiyet, 4 mağlubiyetle 11. basamakta bulunuyor.

Popüler Haberler
