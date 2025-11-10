Resmi açıklama geldi! Barcelona'da Joan Penarroya dönemi sona erdi

Basketbolda İspanya'nın Barcelona ekibi, başantrenör Joan Penarroya ile yollarını ayırdı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Haziran 2024'te takımın başına geçen 56 yaşındaki İspanyol çalıştırıcının görevine son verildiği belirtildi.
Yardımcı antrenör Oscar Orellana'nın geçici olarak başantrenörlüğe getirildiği ifade edildi.
Penarroya yönetimindeki Barcelona, bu sezon 5 galibiyet, 4 mağlubiyet yaşadığı Avrupa Ligi'nde 9. sırada yer aldı.
Barcelona, İspanya liginde ise 2 galibiyet, 4 mağlubiyetle 11. basamakta bulunuyor.