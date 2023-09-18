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Spor

Resmi açıklama geldi! Başakşehir, Şener Özbayraklı'yla yollarını ayırdı

Trendyol Süper Lig ekibi Başakşehir, 33 yaşındaki deneyimli futbolcu Şener Özbayraklı'yla yolların ayrıldığını sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla duyurdu. İşte detaylar...

AA18 Eylül 2023 Pazartesi 17:07 - Güncelleme:
Resmi açıklama geldi! Başakşehir, Şener Özbayraklı'yla yollarını ayırdı
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Trendyol Süper Lig ekibi RAMS Başakşehir, 33 yaşındaki sağ bek Şener Özbayraklı'yla yolların ayrıldığını duyurdu.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Şener Özbayraklı ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Şener Özbayraklı'ya kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Galatasaray'dan 2021-2022 sezonu öncesinde RAMS Başakşehir'e transfer olan Şener Özbayraklı, turuncu-lacivertli formayla 31 resmi maça çıkarken, gol ya da asist katkısında bulunamadı.

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