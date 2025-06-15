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Spor

Resmi açıklama geldi! Berke Özer için karar verildi

Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, Milli eldiven Berke Özer'in geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.

AA15 Haziran 2025 Pazar 18:14 - Güncelleme:
Resmi açıklama geldi! Berke Özer için karar verildi
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Selçuk Şahin için düzenlenen imza törenine katılan Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, transferle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Fatih Kulaksız, Berk Özer'in geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.

"BERKE'DEN BEKLENTİMİZ YÜKSEK"

Milli kalecinin transferi hakkında konuşan Kulaksız, "Berke'yle ABD kampında hocamız kalması için bir görüşme yaptı. Biz de açıkçası devam etme kararındayız, beklentilerimizi karşılayacak bir teklif gelmediği için. Berke'den beklentimiz yüksek." dedi.

"BERKE'Yİ ŞU ANDA SATMIYORUZ"

Kulaksız ayrıca, "Şu anki planlamada satış sürecini ertelemiş durumdayız. Açıkça ve net ifade edecek olursak Berke'yi şu anda satmıyoruz. Devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Berke Özer, geçtiğimiz sezon Eyüpspor formasıyla 35 maça çıkarken kalesinde 44 gol gördü. 25 yaşındaki kaleci, 12 maçta ise kalesini gole kapattı.

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