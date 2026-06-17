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Spor

Resmi açıklama geldi! Bernardo Silva, Real Madrid'de

İspanyol devi Real Madrid 31 yaşındaki deneyimli Portekizli yıldız Bernardo Silva'yı kadrosuna kattığını duyurdu.

HABER MERKEZİ17 Haziran 2026 Çarşamba 12:22 - Güncelleme:
Resmi açıklama geldi! Bernardo Silva, Real Madrid'de
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İspanya Ligi takımlarından Real Madrid, Bernardo Silva transferini açıkladı.

Manchester City ile sözleşmesi bittikten sonra Real Madrid ile anlaşan Bernardo Silva, İspanyol ekibi ile iki yıllık sözleşme imzaladı.

GALATASARAY'IN GÜNDEMİNE GELDİ

Galatasaray'ın da ilgilendiği Bernardo Silva için Benfica, Barcelona, Juventus ve Atletico Madrid iddiaları da gündeme gelmişti.

MOURINHO ISRARCIYDI

Teknik direktör Jose Mourinho'nun Bernardo Silva'yı kadrosunda görmeyi çok istemesinin ardından deneyimli futbolcu da yapılan görüşme sonrası teklife olumlu yanıt vererek İspanyol devinin yolunu tuttu.

SEZON PERFORMANSI

Manchester City'de geride kalan sezonda 53 maçta süre bulan 31 yaşındaki futbolcu, 3 gol attı ve 5 asist yaptı.

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