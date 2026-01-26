İSTANBUL 18°C / 11°C
Spor

Resmi açıklama geldi! Beşiktaş Tammy Abraham'ın bonservisini aldı

Beşiktaş, Tammy Abraham'ın bonservisinin 13 milyon euro karşılığında alındığını açıkladı. İşte detaylar...

26 Ocak 2026 Pazartesi 16:09
Resmi açıklama geldi! Beşiktaş Tammy Abraham'ın bonservisini aldı
Beşiktaş Kulübü, sezon başında İtalyan ekibi Roma'dan kiralık olarak transfer edilen İngiliz futbolcu Tammy Abraham'ın satın alma opsiyonunun kullanıldığını duyurdu.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'den Kamuyu Aydınlatma Platformuna gönderilen açıklamada, "Profesyonel futbolcu Kevin Oghenetega Tamaraebi Bakumo-Abraham'ın transfer sözleşmesindeki şartlar gerçekleşmiş olup, oyuncunun kalıcı transferi hükmü devreye girmiştir. Bu kapsamda, Roma kulübüne 13 milyon avro transfer bedeli ödenecektir." ifadelerine yer verildi.

Abraham, siyah-beyazlı formayla bu sezon tüm kulvarlarda 26 maçta 13 gol kaydetti.

