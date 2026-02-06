Süper Lig devi Beşiktaş, yeni kalecisini kadrosuna kattı. Siyah beyazlılar, Devis Vasquez'i renklerine bağladığını duyurdu.

İtalya'nın Roma kentinden İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali'ne gelen 27 yaşındaki Kolombiyalı file bekçisini kulüp yetkilileri karşıladı.

Havalimanından kendisi için tahsis edilen araca binen Kolombiyalı file bekçisi, sağlık kontrolleri için hastaneye gitti.

Devis Vasquez, sağlık kontrollerinin de ardından Beşiktaş ile sözleşme imzaladı.

İşte Beşiktaş'ın KAP açıklaması;

Profesyonel futbolcu Devis Vasquez'in 2025-26 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonlu geçici transferi hususunda Roma kulübüyle anlaşmaya varılmıştır.

Devis Vasquez'e şanlı formamızla başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.

ÖNEMLİ KULÜPLERDE FORMA GİYDİ

27 yaşındaki Vasquez, İtalya'da Milan, Empoli ve şu anda Roma formalarıyla üç sezon geçirdi. Serie A'daki ilk maçına Empoli formasıyla çıkan Kolombiyalı kaleci, 2024/25 sezonunda 32 karşılaşmada görev aldı ve altı maçta kalesini gole kapattı.