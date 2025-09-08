Fenerbahçe, Cengiz Ünder'in satın alma opsiyonuyla Beşiktaş'a kiralandığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Kulübümüz, oyuncumuz Cengiz Ünder'in satın alma opsiyonu ile birlikte kiralık transferi konusunda Beşiktaş kulübü ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varmıştır. Futbolcumuza sakatlıktan uzak bir sezon dileriz."

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Sarı-lacivertlilerdeki ilk sezonunda 33 mücadelede forma giyen tecrübeli futbolcu, 9 golün yanında 2 kez de takım arkadaşlarına gol pası verdi. Sonraki yıl MLS takımı Los Angeles'a kiralanan Cengiz Ünder, Amerika kariyerinde 16 karşılaşmada 2 gol attı.