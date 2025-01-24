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Spor

Resmi açıklama geldi! Dimitrios Pelkas yeniden PAOK'ta

Yunan ekibi PAOK, Başakşehir ile yolları ayıran futbolcu Dimitrios Pelkas'ı transfer ettiğini duyurdu.

Haber Merkezi24 Ocak 2025 Cuma 14:33 - Güncelleme:
Resmi açıklama geldi! Dimitrios Pelkas yeniden PAOK'ta
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Başakşehir FK ile sözleşmesini fesheden Dimitrios Pelkas eski takımı PAOK'a döndü.

PAOK'tan yapılan açıklamada, "Joker geri döndü" ifadeleriyle transfer duyuruldu.

Kulübün internet sitesi üzerinden yapılan paylaşımda Pelkas'la 2.5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

PAOK altyapısından yetişen 31 yaşındaki futbolcu Vitoria, Fenerbahçe, Hull City ve Başakşehir formalarını giydi.

Pelkas, Başakşehir'le olan kontratını dün feshetmişti. Bu sezon 22 maçta görev yapan deneyimli oyuncu iki gol ve dört asist kaydetti.

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