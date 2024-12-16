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Spor

Resmi açıklama geldi! Dursun Özbek'in cezası onandı

TFF, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e verilen 30 gün hak mahrumiyeti ve 360 bin lira para cezalarını onandığını duyurdu. İşte detaylar...

AA16 Aralık 2024 Pazartesi 17:04 - Güncelleme:
Resmi açıklama geldi! Dursun Özbek'in cezası onandı
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'e verilen 30 gün hak mahrumiyeti ve 360 bin lira para cezalarını onadı.

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre başkan Özbek'e "sportmenliğe aykırı ve kişilik haklarına saldırı mahiyetindeki açıklamaları" nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından verilen hak mahrumiyeti ve para cezalarına yapılan itirazın incelendiği belirtildi.

Dursun Özbek'in 30 gün hak mahrumiyeti ve 360 bin lira para cezalarının onandığı aktarıldı.

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