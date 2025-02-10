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Spor

Resmi açıklama geldi! Elan Ricardo, Beşiktaş'ta

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, CD La Equidad forma giyen Elan Ricardo'yu kadrosuna kattığını duyurdu.

AA10 Şubat 2025 Pazartesi 15:57 - Güncelleme:
Resmi açıklama geldi! Elan Ricardo, Beşiktaş'ta
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Beşiktaş Kulübü, Kolombiyalı futbolcu Elan Ricardo'nun transferi için oyuncu ve kulübü CD La Equidad ile prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, CD La Equidad kulübünde forma giyen Elan Ricardo'nun transferi için oyuncunun kulübü ve kendisiyle prensip anlaşmasına varmıştır. Elan Ricardo, sağlık kontrolü ve transfer görüşmesinin tamamlanması için yarın İstanbul'a gelecektir." denildi.

20 Şubat 2004 tarihinde Kolombiya'da doğan 184 cm boyundaki orta saha oyuncusu Ricardo, CD La Equidad kulübünün altyapısında yetişti.

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