Resmi açıklama geldi: Felipe Anderson yuvasına dönüyor

Lazio forması giyen Felipe Anderson, sezon sonunda İtalyan ekibinden ayrılacak.

LAZIO'YA VEDA AÇIKLAMASI

Brezilyalı futbolcu, yaptığı açıklamada, "Lazio'ya ve beni her zaman destekleyen taraftarına duyduğum saygıdan dolayı, kulüple sözleşme yenileme konusunda bir anlaşmaya varamadığımızı ve bu nedenle önümüzdeki sezon başka bir yol izleyeceğimi söyleyebilirim. Profesyonelliğimi ve Lazio'ya olan bağlılığımı her zaman ortaya koydum. Bu nedenle sözleşmemin son gününe kadar kendimi adamaya devam edeceğim. Her şey için teşekkür ederim" dedi.

YENİ ADRESİ BELLİ OLDU

Anderson'un bu açıklamasından kısa süre sonra ise Brezilyalı yıldızın yeni kulübü belli oldu. Palmeiras, 31 yaşındaki futbolcu ile anlaşma sağlandığını duyurdu.

Brezilya ekibinden yapılan açıklamada, Anderson ile bir ön sözleşme imzalandığı ve deneyimli futbolcunun temmuz ayı itibarıyla takıma katılacağı belirtildi.

11 YIL SONRA GERİ DÖNÜYOR

2013 yılında Santos'tan Lazio'ya transferiyle birlikte Avrupa'ya adım atan Anderson, Palmeiras'a transferiyle 11 yıl sonra ülkesi Brezilya'ya dönecek.

BU SEZON PERFORMANSI

Lazio ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Anderson, bu sezon İtalyan ekibinde çıktığı 44 maçta 5 gol attı ve 7 asist yaptı.