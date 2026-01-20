İSTANBUL 7°C / 1°C
  • Spor
Spor

Resmi açıklama geldi! Fenerbahçe, Bankalar Birliği'nden çıktı

Fenerbahçe, Bankalar Birliği Anlaşması'ndaki borçlarını ödeyerek Bankalar Birliği'nden çıktığını açıkladı. İşte detaylar...

20 Ocak 2026 Salı 17:29
Resmi açıklama geldi! Fenerbahçe, Bankalar Birliği'nden çıktı
Fenerbahçe Kulübü, Bankalar Birliği anlaşmasından çıkıldığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz, Bankalar Birliği kapsamındaki borçlarını bugün itibarıyla tamamen kapatmış ve Bankalar Birliğinden çıkmış bulunmaktadır. Bu adım, kulübümüzün mali bağımsızlığı ve sürdürülebilir geleceği adına önemli bir eşiğin geride bırakıldığını göstermektedir. Sürecin tamamında emeği geçen, katkı koyan, herkese teşekkürlerimizle birlikte, camiamıza hayırlı olmasını diliyoruz."

