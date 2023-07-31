Fenerbahçe, oyuncusu Miha Zajc ile sözleşme imzalandığını ve Mert Müldür'ün kalıcı transferi konusunda İtalya'nın Sassuolo kulübü ile prensip anlaşması sağladığını belirtti.

İşte kulüpten yapılan açıklama;

"2023-2024 sezonu yapılandırmasını sürdüren Profesyonel Futbol Takımızda; 2018-2019 sezonundan bu yana formamızı giyen oyuncumuz Miha Zajc ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalamak üzere anlaşmaya varılmıştır.

Kulübümüz ayrıca Milli Futbolcu Mert Müldür'ün kalıcı transferi konusunda İtalya'nın Sassuolo kulübü ve futbolcu ile de prensip anlaşmasına varmıştır. İki futbolcu transferlerini tamamlamak üzere İstanbul'a davet edilmiştir."

MERT MÜLDÜR, 23.45'TE İSTANBUL'DA

Fenerbahçe, 24 yaşındaki futbolcu için İtalyan ekibine 2.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

Fenerbahçe ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak Mert Müldür, Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre bugün 23.45'te İstanbul'da olacak.

MERT MÜLDÜR KİMDİR?

Avusturya'da yetişen Mert Müldür, kariyrerinde Rapid Wien ve Sassuolo formaları giydi. Mert, A Milli Takım'da 18 maçta forma giydi ve 1 kez gol sevinci yaşadı.

MIHA ZAJC DA BU AKŞAM GELİYOR

Miha Zajc, bu akşam saatlerinde İstanbul'a gelecek ve imzasının ardından takıma katılacak.

Fenerbahçe forması altında 102 maça çıkan Zajc, 18 gol, 7 asistlik performans sergiledi.