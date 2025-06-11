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Spor

Resmi açıklama geldi! Fenerbahçe Yönetim Kurulu'nda ayrılık

Fenerbahçe Yönetim Kurulu'nda sürpriz bir ayrılık gerçekleşti. Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Asbaşkan Acun Ilıcalı'nın görevinden ayrılığı duyuruldu.

Haber Merkezi11 Haziran 2025 Çarşamba 18:12 - Güncelleme:
Resmi açıklama geldi! Fenerbahçe Yönetim Kurulu'nda ayrılık
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Fenerbahçe Yönetim Kurulu'nda sürpriz bir ayrılık gerçekleşti. Sarı lacivertlilerde Asbaşkan olarak görev yapan Acun Ilıcalı, yönetim kurulu üyeliğinden ayrıldı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde;

Kamuoyuna Duyuru

2024-25 dönemi Yönetim Kurulu Üyemiz, Asbaşkanımız Sayın Acun Ilıcalı Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrılmıştır.

Sayın Acun Ilıcalı, görev süresi boyunca Yönetim Kurulumuzda çok kıymetli katkılar sunmuş olup, her daim kulübümüzün menfaatlerini önceleyen yaklaşımı camiamızda takdirle karşılanmıştır.

Kendisine bugüne kadar göstermiş olduğu özverili hizmetler için teşekkür ediyor, başarı ve mutluluklar diliyoruz.

Saygılarımızla

Fenerbahçe Spor Kulübü

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