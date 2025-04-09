Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı'nda Galatasaray yenilgisi sonrası teknik ekip ve başantrenör Marco Fenoglio ile yollar ayrıldı.

İşte Fenerbahçe'nin açıklaması;

"Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımımızın; Başantrenörü Marco Fenoglio, Yardımcı Antrenörü Stefano Micoli ve Kondisyoneri Maurizio Negro ile yollarımız ayrılmıştır.

Marco Fenoglio ve ekibine çalışmaları için teşekkür eder, kariyerlerinin devamında kendilerine başarılar dileriz."