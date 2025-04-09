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Spor

Resmi açıklama geldi! Fenerbahçe'de derbi mağlubiyeti sonrası ayrılık

Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı'nda Galatasaray karşısında alınan mağlubiyet sonrası teknik ekip ve başantrenör Marco Fenoglio ile yolların ayrıldığı açıklandı.

Haber Merkezi9 Nisan 2025 Çarşamba 18:27 - Güncelleme:
Resmi açıklama geldi! Fenerbahçe'de derbi mağlubiyeti sonrası ayrılık
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Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı'nda Galatasaray yenilgisi sonrası teknik ekip ve başantrenör Marco Fenoglio ile yollar ayrıldı.

İşte Fenerbahçe'nin açıklaması;

"Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımımızın; Başantrenörü Marco Fenoglio, Yardımcı Antrenörü Stefano Micoli ve Kondisyoneri Maurizio Negro ile yollarımız ayrılmıştır.

Marco Fenoglio ve ekibine çalışmaları için teşekkür eder, kariyerlerinin devamında kendilerine başarılar dileriz."

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