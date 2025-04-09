İşte Fenerbahçe'nin açıklaması;
"Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımımızın; Başantrenörü Marco Fenoglio, Yardımcı Antrenörü Stefano Micoli ve Kondisyoneri Maurizio Negro ile yollarımız ayrılmıştır.
Marco Fenoglio ve ekibine çalışmaları için teşekkür eder, kariyerlerinin devamında kendilerine başarılar dileriz."
Bilgilendirme— Fenerbahçe Medicana (@FBvoleybol) April 9, 2025
Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımımızın; Başantrenörü Marco Fenoglio, Yardımcı Antrenörü Stefano Micoli ve Kondisyoneri Maurizio Negro ile yollarımız ayrılmıştır.
Marco Fenoglio ve ekibine çalışmaları için teşekkür eder, kariyerlerinin devamında... pic.twitter.com/T5uiK2cwNY