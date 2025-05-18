Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç eylül ayında olağanüstü seçimli genel kurul kararı aldıklarını açıkladı.

"SORUMLULUK BİZE AİTTİR"

"İstediğimiz hedefe ulaşamadığımız bir süreci geride bırakıyoruz. Bunun sorumluluğu da bizlere aittir. Bununla birlikte unutulmamalıdır ki. 14 yılda tek bir şampiyonluğumuzun olması sorunun sadece isimler ve yönetimlerle sınırlı olmadığını göstermektedir."

"İMZA TOPLAYARAK SEÇİME GİTMEK YARA AÇACAKTIR"

"Öncelikle TRT Spor'da katıldığım yayında belirttiğim gibi yaz aylarında yapılacak bir seçimin camiamızın menfaatleri doğrultusunda aynı noktada olmadığımızı vurguluyorum. Camiamızın tarihinde imza toplayarak olağanüstü genel kurula götürmek hiç yaşanmamıştır. İmza toplayarak seçime gitmek geri dönüşü olmayan yaralar açacaktır."

SEÇİM EYLÜL AYINDA!

"İmza verenlerin içerisinde Fenerbahçe'ye gerçekten kayıtsız, şartsız tutkuyla bağlı üyelerimiz olduğunu gayet iyi biliyoruz. Öte yandan değerlerimizi hiçe sayarak Fenerbahçe'den önce kendi menfaatlerini düşünenlerin olduğunu camiamızın bilmesini istiyorum. İmzalar toplandığı takdirde en erken seçime gidiş süresi 7-8 haftadır. Bu süreç yeni sezonun tam başlangıcına denk gelmemektedir. Yönetim kurulundaki arkadaşlarımızla yaptığımız değerlendirmeler neticesinde olağanüstü genel kurulu eylül ayında gerçekleştireceğiz."

ADAY OLDUĞUNU DA AÇIKLADI

"Camiamızın menfaatleri doğrultusunda aldığımız bu karara saygı göstereceğinize eminim. Bu kararımız, camiamıza hayırlı uğurlu olsun. Sizlerin vicdanına geçmişiyle gurur duyan, bugünüyle yüzleşen, yarınına sahip çıkan Fenerbahçelilik duygusuyla seslendim. Ben bu camiaya sırtımı değil yüreğimi dayadım. İnşallah, Allah'ın izniyle bu yolda tüm zorluklara, iftiralara, itibar suikastlerine ve haksızlıklara rağmen yürümeye devam edeceğim."