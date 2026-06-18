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Spor

Resmi açıklama geldi! Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü İsmail Kartal

Fenerbahçe'de beklenen açıklama yapıldı. Sarı lacivertli ekibin yeni teknik direktörü İsmail Kartal oldu. İşte detaylar....

HABER MERKEZİ18 Haziran 2026 Perşembe 12:55 - Güncelleme:
Resmi açıklama geldi! Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü İsmail Kartal
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Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü İsmail Kartal oldu.

Sarı-lacivertliler, İsmail Kartal ile bir yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Fenerbahçe'den KAP'a yapılan açıklamada, "Futbol A Takımı teknik direktörlüğü için Sayın İsmail Kartal ile 2026-2027 sezonu için 1 yıllık sözleşme imzalanmıştır." denildi.

İşte İsmail Kartal'ın ilk sözleri:

İsmail Kartal, kulüp televizyonunda "Başkanımıza, yönetime ve Oğuz Çetin'e teşekkür ederim. Çok mutluyum. Başkanın dün arayarak "Oğlum nasılsın?" demesi bile beni çok duygulandırdı. Başkanımızla çok özel ilişkimiz var. Beni araması çok gururlandırdı, duygulandım. Duygular bir yere kadar, sonra gerçeklerle baş başayız. Fenerbahçe'nin hedeflerini biliyoruz. Hepsinin üstesinden geleceğiz. Çok duygulu ve çok mutluyum. Çok da tecrübelendim, dördüncü gelişim." dedi.

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Cihan Kamer: "Kongre üyelerimize bu görevi verdikleri için teşekkür ederim. 13 yıl aradan sonra beni göreve ala ve bizlere güvenen sayın başkanımıza teşekkür ediyorum. Geldiğimizden beri çalışma içerisindeyiz. Ortak akıl, liyakat ile yönetileceğimizi başkanımız açıkladı. Teknik direktörün ortak akılla belirleneceğini başkanımız söyledi. Kulüp içinde yetişen, liyakat sahibi isimlerle Fenerbahçemizi şampiyonluklara taşımak için çalışacağız. Bugünü değil, geleceği sağlam temellere oturtmak istiyoruz. Yeni futbol direktörümüz Oğuz Çetin oldu. Hayırlı ve uğurlu olsun" diye konuştu.

Sarı-lacivertlilerin futbol direktörü Oğuz Çetin, "Bu göreve geldiğim için çok mutluyum. Fenerbahçe ruhunu tekrar hatırlatmak adına ben ve arkadaşlarım, hep birlikte bu göreve hazırız. Çok mutluyum, her şeyin bilincinde ve beklentilerin farkındayım. Bunların üstesinden gelecek ortak akla sahibiz." diye konuştu.

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