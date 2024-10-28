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Spor

Resmi açıklama geldi! Galatasaray-Beşiktaş maçının VAR hakemi belli oldu

Süper Lig'de bu akşam oynanacak olan Galatasaray- Beşiktaş derbisinin VAR hakemi belli oldu. İşte detaylar...

IHA28 Ekim 2024 Pazartesi 12:40 - Güncelleme:
Resmi açıklama geldi! Galatasaray-Beşiktaş maçının VAR hakemi belli oldu
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Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray'ın, bu akşam sahasında Beşiktaş ile oynayacağı karşılaşmanın Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Onur Özütoprak oldu.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş, bu akşam RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek. Saat 20.00'da başlayacak mücadelede FIFA kokartlı hakem Arda Kardeşler düdük çalacak. Kardeşler'in yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Süleyman Özay yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi de Muhammet Ali Metoğlu olacak.

Derbide VAR koltuğunda ise Onur Özütoprak oturacak. Özütoprak'a, AVAR'da Serkan Çimen eşlik edecek.

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