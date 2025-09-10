İSTANBUL 29°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Eylül 2025 Çarşamba / 18 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,2851
  • EURO
    48,3571
  • ALTIN
    4852.47
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Resmi açıklama geldi! Gökhan Sazdağı Beşiktaş'ta
Spor

Resmi açıklama geldi! Gökhan Sazdağı Beşiktaş'ta

Süper Lig ekibi Kayserispor, Gökhan Sazdağı'nın Beşiktaş'a transferi için anlaşmaya varıldığını açıkladı. İşte detaylar...

AA10 Eylül 2025 Çarşamba 12:05 - Güncelleme:
Resmi açıklama geldi! Gökhan Sazdağı Beşiktaş'ta
ABONE OL

Kayserispor Kulübü, Gökhan Sazdağı'nın transferi için Beşiktaş ile anlaştıklarını duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 30 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Gökhan Sazdağı'nın transferi konusunda Beşiktaş ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Takım kaptanımız Gökhan Sazdağı'nın transferi konusunda Beşiktaş ile anlaşmaya varılmıştır. Futbolcumuza şanlı armamız ve camiamıza verdiği emekler için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz. Her şey için teşekkürler." ifadelerine yer verildi.

ÖNERİLEN VİDEO

Gençlik ve özgüven vizyonuyla yeni eğitim yılı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.