Fenerbahçe, Alexander Djiku'nun transferi konusunda Spartak Moskova ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

İşte o açıklama:

"Kulübümüz, oyuncumuz Alexander Djiku'nun transferi konusunda Rusya ligi takımlarından Spartak Moskova ile anlaşmaya varmıştır. Futbolcumuza bugüne kadar gösterdiği emekleri için teşekkür eder başarılı bir kariyer dileriz."

31 yaşındaki Ganalı geçtiğimiz sezon sarı-lacivertli formayla 38 maçta görev alırken takımına 1 gol de katkı sağladı.

SPARTAK MOSKOVA DUYURDU

Spartak Moskova, Alexander Djiku ile 2 yıllık sözleşme imzaladıklarını açıkladı.

DJIKU'NUN KARİYERİ

Djiku futbol kariyerine Fransa ekiplerinden Bastia altyapısında başladı. A takımla 52 maçta görev alan Ganalı futbolcu 5 sezon bulunduğu kulüpte 1 gol kaydetti.

2017-18 sezonunda Caen'e transfer olan tecrübeli stoper, burada geçirdiği 2 yılda 68 maça çıktı ve takımına 1 gol katkısı verdi.

2019 yılının Temmuz ayında Strasbourg, 31 yaşındaki futbolcuyu transfer etti. Djiku, Fransız ekibinde 127 maça çıkarken 4 kez rakip fileleri sarstı.

10 Temmuz 2023'te bedelsiz olarak Fenerbahçe'ye katılan Alexander Djiku, sarı-lacivertli formayı 75 kez terletti, takımına 4 golün yanında 1 de asist katkısı sağladı.