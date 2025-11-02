İSTANBUL 21°C / 12°C
  Resmi açıklama geldi! İşte Beşiktaş'ın güncel borcu
Spor

Resmi açıklama geldi! İşte Beşiktaş'ın güncel borcu

Beşiktaş, bugün gerçekleştirilen idari ve mali genel kurul toplantısında güncel borcun 17.731.767.706 TL olduğunu açıkladı. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ2 Kasım 2025 Pazar 13:22 - Güncelleme:
Resmi açıklama geldi! İşte Beşiktaş'ın güncel borcu
Beşiktaş'ın olağan idari ve mali genel kurulu gerçekleştiriliyor.

Siyah-beyazlılarda başkan Serdal Adalı'nın yaptığı açıklamalar sonrası güncel borç da duyuruldu.

DUDAK UÇUKLATAN RAKAM

Beşiktaş'ın güncel borcu, 17 milyar 731 milyon 767 bin 706 TL olarak açıklandı.

"1.4 MİLYAR TL BORÇ ÖDEDİK"

"1.4 milyar TL borç ödedik. Bu, tarihimizin tek seferde ödenen en büyük borç miktarı. Bu mudur başarısızlık? Geçtiğimiz mayıs ayında sermaye tavanımızı 6 milyar TL'den, 21 milyar TL'ye yükselttik ve müthiş bir imkan yarattık. Yeri geldiğinde bu imkanı da kullanacağız."

