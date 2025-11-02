Beşiktaş'ın olağan idari ve mali genel kurulu gerçekleştiriliyor.

Siyah-beyazlılarda başkan Serdal Adalı'nın yaptığı açıklamalar sonrası güncel borç da duyuruldu.

DUDAK UÇUKLATAN RAKAM

Beşiktaş'ın güncel borcu, 17 milyar 731 milyon 767 bin 706 TL olarak açıklandı.

"1.4 MİLYAR TL BORÇ ÖDEDİK"

"1.4 milyar TL borç ödedik. Bu, tarihimizin tek seferde ödenen en büyük borç miktarı. Bu mudur başarısızlık? Geçtiğimiz mayıs ayında sermaye tavanımızı 6 milyar TL'den, 21 milyar TL'ye yükselttik ve müthiş bir imkan yarattık. Yeri geldiğinde bu imkanı da kullanacağız."