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Spor

Resmi açıklama geldi! İşte Beşiktaş'ta seçim tarihi

Beşiktaş yaptığı açıklama ile Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın 11 Mayıs Pazar günü yapılacağını duyurdu. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ4 Mayıs 2025 Pazar 11:31 - Güncelleme:
Resmi açıklama geldi! İşte Beşiktaş'ta seçim tarihi
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Beşiktaş'ta Başkanlık Seçimi 11 Mayıs tarihinde yapılacak. Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada bugünkü toplantıda çoğunluğun sağlanamadığı, ikinci ve son toplantının 11 Mayıs Pazar günü saat 10:00'da başlayacağı bildirildi.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şöyle:

"Kulübümüzün Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın 4 Mayıs 2025 Pazar günü saat 10.00'da Zuhuratbaba Mahallesi, Dr. Remzi Kazancıgil Caddesi, No:32 (Sinan Erdem Spor Salonu yanı) 34147 Bakırköy-İstanbul adresinde bulunan Türkiye Atletizm Federasyonu Ataköy Atletizm Salonu'nda yapılacağı ilan edilmişti.

Bugün çoğunluk sağlanamadığından ikinci ve son toplantı çoğunluğa bakılmaksızın 11 Mayıs 2025 Pazar günü saat 10.00'dan itibaren aynı gündemle aynı yerde yapılacaktır.

Sayın Üyelerimizin toplantıya katılmalarını dileriz.

Saygılarımızla,

Beşiktaş Jimnastik Kulübü Yönetim Kurulu"

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