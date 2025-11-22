İSTANBUL 22°C / 13°C
23 Kasım 2025 Pazar
Spor

Resmi açıklama geldi! İşte Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor maçı kamp kadrosu

Fenerbahçe'nin, Trendyol Süper Lig'de yarın deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın kamp kadrosu belli oldu. İşte detaylar...

AA22 Kasım 2025 Cumartesi 17:13 - Güncelleme:
Resmi açıklama geldi! İşte Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor maçı kamp kadrosu
ABONE OL

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında yarın Çaykur Rizespor'la deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe'de kamp kadrosu belli oldu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre kart cezası bulunan Nelson Semedo ile milli takımdan sakat dönen Sebastian Szymanski, maç kadrosunda yer almadı.

Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco tarafından belirlenen 21 kişilik kadroda şu isimler bulunuyor:

Ederson, İrfan Can Eğribayat, Tarık Çetin, Mert Müldür, Milan Skriniar, Yiğit Efe Demir, Rodrigo Becao, Jayden Oosterwolde, Archie Brown, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz, Fred, Mert Hakan Yandaş, Marco Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Dorgeles Nene, Anderson Talisca, Youssef En-Nesyri, Jhon Duran.

