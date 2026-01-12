İSTANBUL 3°C / -2°C
12 Ocak 2026 Pazartesi
Spor

Resmi açıklama geldi! İşte Gabriel Paulista'nın yeni adresi

Ailevi nedenlerle Beşiktaş'tan ayrılan Gabriel Paulista'nın yeni adresi belli oldu. Brezilya ekibi Corinthians, Gabriel Paulista'yı kadrosuna kattığını duyurdu. İşte detaylar...

12 Ocak 2026 Pazartesi 09:48
Resmi açıklama geldi! İşte Gabriel Paulista'nın yeni adresi
Ailevi nedenler dolayısıyla Beşiktaş ile yollarını ayıran Gabriel Paulista'nın yeni takımı resmen belli oldu.

Brezilya'nın Corinthians kulübü, Paulista ile 31 Aralık 2027'ya kadar geçerli bir sözleşme imzalandığını duyurdu.

Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, tecrübeli oyuncunun yeni takım arkadaşlarıyla çalıştığı ve bugün ilk antrenmanına çıkacağı belirtildi.

BEŞİKTAŞ'TA 45 MAÇ

Kariyerinde Villarreal, Arsenal, Valencia ve Atletico Madrid gibi takımlar da bulunan 35 yaşındaki stoper, Beşiktaş'ta geçirdiği 1.5 yıl boyunca 45 maçta forma giydi ve 1 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

