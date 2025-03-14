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Spor

Resmi açıklama geldi! Jose Mourinho için karar çıktı

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, daha önce kurula sevk edilen Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho için kararını açıkladı. Buna göre Portekizli teknik adama ceza verilmedi.

Haber Merkezi14 Mart 2025 Cuma 10:13 - Güncelleme:
Resmi açıklama geldi! Jose Mourinho için karar çıktı
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Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Jose Mourinho için kararını açıkladı.

Bu kapsamda kurul, Mourinho'ya herhangi bir ceza vermedi.

Yapılan açıklamada da şu ifadelere yer verildi:

"FENERBAHÇE A.Ş. teknik sorumlusu JOSE MARIO DOS SANTOS MOURINHO FELIX'in sevke konu açıklamaları Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Başkanı hakkında olduğu için Av. Celal Nuri Demirtürk müzakereden çekilmiştir. Başkanvekili Av. Mehmet Erol müzakereye başkanlık etmiştir.

Bilindiği gibi, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu ve diğer yargı kurulları heyet halinde çalışmakta ve müzakere yaparak karar vermektedir. Bu Kurulların başkanlarının oylarda eşitlik durumu dışında da diğer kurul üyelerinden oylama bakımından bir üstünlüğü yoktur. Verilen kararlar zaman zaman oyçokluğu ile verilmektedir. Bu durum vicdani kanaate göre karar verildiğinin en önemli kanıtlarından birisidir. Kurul başkanının hedefe konularak onun üzerinden itibar suikastı yapmaya yönelik sosyal medyada birçok paylaşıma rastlanmaktadır. Yukarıda yaptığımız açıklamalar göz önüne alındığında bu paylaşımların ne kadar dayanaktan yoksun olduğu ortadadır. Kaldı ki kurulda çalışan tüm üyelerin tuttuğu ve geçmişte ve halen desteklediği çeşitli takımlar vardır. Bu da gayet doğaldır. Önemli olan önüne gelen olaylarda nesnel davranabilmektir. Kurulumuz göreve başladığı ilk günden itibaren tam bir tarafsızlık içerisinde hareket etmektedir. Bundan sonrada böyle devam edecektir. Dolayısı ile bu tür açıklamalar Kurulumuz tarafından kişiselleştirilmemektedir.

FENERBAHÇE A.Ş. teknik sorumlusu JOSE MARIO DOS SANTOS MOURINHO FELIX hakkında; 06.03.2025 tarihinde medyaya (Sky Sports News) yapmış olduğu beyanlarında yer alan Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamaları nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA, (oyçokluğu) karar verilmiştir."

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