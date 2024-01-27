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Spor

Resmi açıklama geldi! Kayserispor'da Burak Yılmaz dönemi

Kayserispor, teknik direktörü Recep Uçar'la yollarını ayırmasının ardından Burak Yılmaz'ı göreve getirdiğini açıkladı. Genç teknik adamla 2.5 yıllık sözleşme imzalandığı duyurduldu.

27 Ocak 2024 Cumartesi 20:05 - Güncelleme:
Resmi açıklama geldi! Kayserispor'da Burak Yılmaz dönemi
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Süper Lig'in 22'nci haftasında deplasmanda Samsunspor'a 2-0 mağlup olan Kayserispor'da teknik direktör Recep Uçar ile yollar ayrılmıştı. Sarı-kırmızılı ekip, Uçar'ın ardından Burak Yılmaz'a emanet edildi. Kayserispor yönetiminin prensip anlaşmasına vardığı Burak Yılmaz, havalimanında çiçek ve meşalelerle karşılandı ve Kayserispor Burak Yılmaz'ı resmen açıkladı.

İşte Kayserispor'un Burak Yılmaz açıklaması:

Hoş Geldin Burak Yılmaz Hoş Geldin Burak Yılmaz... Kulübümüz, Teknik Direktörlük görevi için Burak Yılmaz ile 2,5 yıllığına anlaşmaya varmıştır. Anlaşmanın hem Burak Yılmaz'a hem kulübümüze hayırlı olmasını diliyoruz.

"İNŞALLAH KAYSERİSPOR'U İYİ YERLERE GETİRECEĞİZ"

Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç ve takım menajeri Yunus Akbulut'un karşıladığı Burak Yılmaz, havalimanında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Kayserispor camiasına teşekkür ediyorum. Bana güvendiler, beni buraya layık gördüler. Genç bir antrenörüm, inşallah Kayserispor'u iyi yerlere getireceğiz" ifadelerini kullandı.

Genç teknik adam daha sonra Samet Koç ve Yunus Akbulut ile kulüp tesislerine geçti.

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